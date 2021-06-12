بوتين يعلن عن صفة ميزت ترامب لا يتمناها في بايدن

بوتين مصافحًا بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمله في أن يكون نظيره الأميركي جو بايدن أقلّ انفعالا وتسرعا في خطواته من سلفه دونالد ترامب، قبل أيّام من القمّة الأولى التي تجمعه بوتين مع بايدن.

ووصف بوتين في مقابلة مع محطة «إن بي سي نيوز» الأميركية، نظيره الأميركي بايدن بأنه «شخص صاحب مسيرة أمضى حياته في مجال السياسة»، قائلاً أيضاً إنّ «ترامب شخص موهوب ولافت» أيضًا، وفق وكالة «فرانس برس».



وأوضح بوتين في المقابلة «آمل كثيرا، في (...) ألا تكون هناك أيّ تحرّكات قائمة على الانفعال من جانب الرئيس الأميركي الحالي... وأرى أن الرئيس الأميركي السابق ترامب شخص استثنائي وموهوب ...وشخصيته لافتة. قد يحبه الشخص أو لا يحبه. لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأميركي».



وستشكّل القمّة مع بوتين، المقرّر عقدها في 16 يونيو في جنيف، تتويجاً للرحلة الأولى التي يُجريها بايدن إلى الخارج.



ملفات على طاولة رئيسي أميركا وروسيا

ومن أوكرانيا إلى بيلاروسيا ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة. وأكّد بايدن قبل الانطلاق في جولته الخارجيّة أن مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون بين مواضيع النقاش.

وقال بوتين صراحة أنه أيد ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية الأميركية. وكان الرئيس الأميركي السابق عبر عن اعجابه ببوتين، وبدا خلال أول قمة بينهما وكأنه يقبل نفي الرئيس الروسي أن تكون بلاده تدخلت في الاقتراع الرئاسي الأميركي.



أما بايدن فأكد أن لا أوهام لديه في ما يتعلق بالرئيس الروسي ووصفه بأنه «قاتل» على ضوء سلسلة من عمليات القتل اللافتة التي كان من بينها ضحاياها منتقد الكرملين بوريس نيمتسوف.



وردا على سؤال لمعرفة إن كان «قاتلا»، أكد بوتين أن هذه العبارة جزء من «السلوك الذكوري» المنتشر في هوليوود.



وأضاف: «هذا النوع من الكلام جزء من الثقافة السياسية في الولايات المتحدة حيث يعتبر طبيعيا. لكن هذا غير صحيح هنا، لا نعتبر ذلك طبيعيا».