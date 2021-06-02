بوغدانوف: لا توجد مواعيد نهائية لاستئناف عمل السفارة الروسية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 06:46 مساء
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. (سبوتنيك)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، «عدم وجود مواعيد نهائية لاستئناف عمل السفارة الروسية من ليبيا».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بوغدانوف قوله: «لا توجد مواعيد نهائية بعد. نحن نعمل على هذه القضية. الأمر ليس بهذه البساطة، والأهم هو موضوع الأمن لاستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، لكن لا يمكننا المخاطرة بشعبنا وأمن بعثاتنا الخارجية».

- لافروف: آمل بأن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا

وحسب المسؤول الروسي، فإن «الأولوية المطلقة هي دراسة القضايا الأمنية أولا وقبل كل شيء»، موضحا أنه «لا يرى من الناحية السياسية أي مشاكل خاصة»، مشددا على أن «المشكلة هي أن هناك مخاوف في عدم وجود ضمانات أمنية كافية».

وأضاف: «هناك اتصالات مع ممثلين ليبيين ومسؤولين، وسنناقش هذه القضايا معهم، لأنهم بصفتهم الطرف المستقبل مسؤولون عن أمن البعثات الأجنبية»، وأشار إلى الإعداد لزيارات عدد من ممثلي مستوى الإدارة الروسية إلى ليبيا من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، وثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة.

وتعمل السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عبر سبتمبر الماضي عن أمله في أن «تستأنف عملها في طرابلس قريبا»، وأوضح أن ذلك «متوقف على توفير الأمن هناك».

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