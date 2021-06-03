بوغدانوف: روسيا ستشارك في مؤتمر برلين 2

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول التسوية الليبية المقرر عقده في 23 يونيو، حسبما أفاد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين على هامش مؤتمر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال بوغدانوف الأربعاء «تلقى سيرغي لافروف دعوة موقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وهما يدعوانه للحضور في 23 يونيو. أعتقد بالطبع أن روسيا ستشارك»، مشيرًا إلى أن مشاركته تعتمد على جدول أعمال المؤتمر كما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

واستضافت برلين، في 19 يناير 2020، المؤتمر الأول حول التسوية الليبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك روسيا. وفي الوثيقة النهائية، دعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار، وإنشاء لجنة «5+5»، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، وعرضوا تشكيل حكومة موحدة وإطلاق إصلاحات لاستعادة الدولة سيادتها.

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وكشف نائب وزير الخارجية الروسي عن الإعداد لزيارات عدد من ممثلي مستوى الإدارة من بينهم وزيرة الخارجية، متمنيا أن تأتي قريبا، كما أن «هناك ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة، ربما يأتي أحدهم قريبا».

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارته موسكو، إن «روسيا تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، لذلك جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب». وأضاف أن «ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا».