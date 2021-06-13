تفاصيل تخلص أم من طفلتها ببنغازي.. أنجبتها من علاقة غير شرعية وحاولت توريط الجد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 07:24 مساء
الرضيعة بعد تسليمها لمركز الشرطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد عن تفاصيل غريبة تخص العثور على طفلة، حديثة الولادة أمام مزرعة أحد المواطنين في المدينة، إذ تبين أن وراء الواقعة أم الطفلة، والتي حاولت التخلص منها نتيجة ولادته بعد علاقة غير شرعية.

وقالت المديرية في إن تاريخ الواقعة يعود إلى 6 يونيو الجاري، حيث حضر إلى مركز شرطة العروبة مواطن أبلغ بوجود طفل حديث الولادة أمام باب مزرعته وبسؤاله عن بعض التفاصيل وكيفية وجودها أفاد بأن حفيدته هي من وجدته أمام الباب.

لكن باستدعاء الحفيدو والاستدلال معها، تبين بأنها تخفي بعض المعلومات، وأنها في حالة غير طبيعية، قبل أن تعترف بأنها والدة الطفلة وأنها على علاقة غير شرعية مع شخص يدعى( م ع ) منذ فترة طويلة.

علاقة غريبة في منزل الجد
وأضافت أن والد الطفلة «يواقعها بالرضى في منزل جدها المبلغ وأحيانا في منزل والدها، كما اعرتفت بأنها قامت بولادتها في الحمام بمنزل جدها»، حسب البيان.

وأشارت المتهمة إلى أنها سلمت الرضيعة إلى أمها، وكذبت عليها، حيث أخبرتها أنها عثرت عليها في كرتونة أمام باب مزرعة الجد، الذي تقدم ببلاغ عن الطفلة، وسلمها إلى مركز الشرطة، دون أن يعرف أنها ابنة حفيدته.

وبعد تكليف أعضاء التحريات بالمركز بتكثيف البحث لضبط المدعو ( م ع ) والد الطفلة، اعترف بأنه كان يواقع المتهمة بالرضى منذ فترة طويلة وانه هو اب الطفلة التي تم العثور عليها، قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق في الحادث.

أم الرضيعة بعد ضبط الشرطة لها. (مديرية أمن بنغازي)
والد الرضيعة بعد ضبط الشرطة لها. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان لائحة اتهام ضد الأمير حمزة: محاولة الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى ...
عربى
سكان قطاع غزة يعيشون تحت وطأة اضطرابات ما بعد الصدمة
دولى
«فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن ...
عربى
فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»
دولى
بنك تونس المركزي يدعو إلى تسهيل إجراءات سحب الليبيين لأموالهم
ليبيا
مبابي يرفض اعتذار جيرو ويفضل التركيز لمواجهة ألمانيا
رياضة عالمية
إصابة 12 فردا بـ«كورونا» في منتخب فنزويلا قبل ساعات من افتتاح كوبا أميركا أمام ...
رياضة عالمية
تهديد للدوري الليبي الممتاز بالإلغاء هذا الموسم
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف