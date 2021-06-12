ضبط متهم في جريمة قتل ارتكبت قبل 5 سنوات في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 12:30 صباحا
متهم بارتكاب جريمة قتل في غوط الشعال، 12 يونيو 2021، (أمن طرابلس)

ضبط رجال التحري بمركز شرطة غوط الشعال من متهما صدر ضده أمر قبض من النيابة العامة في قضية قتل مواطن خلال العام 2016م.

والمتهم مطلوب أيضا في واقعه سرقة بالإكراه خلال العام الماضي، وسيحال إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت.

وسبق أن أصدر مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد توجيهات بتشكيل لجنة للبحث عن المطلوبين على ذمة قضايا خطيرة داخل الحدود الإدارية لمنطقة غوط الشعال.

كما كلف رئس المركز العميد سالم أبوراوي بإعداد خطة أمنية مصغرة لتنفيذ هذه المهمة.

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