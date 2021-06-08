صنع الله: مؤسسة النفط ستسعى لحل مشكلة نقص المياه وتوفير المحروقات في درج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 08:25 صباحا
لقاء صنع الله مع وفد بلدية درج، 7 يونيو 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة ستسعى لحل بعض المشكلات داخل بلدية درج، خصوصا نقص مياه الشرب، ووضع آلية لضمان توفر المحروقات وصيانة آليات الخدمات وسيارات الإطفاء، مضيفا أن المؤسسة تريد التدخل بشكل أكبر حال تحسن الظروف المالية، والحصول على الميزانيات الكافية للتحرك بشكل أوسع داخل درج وغيرها من البلديات الأخرى المجاورة للحقول والموانئ والمواقع النفطية.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين، عميد المجلس البلدي درج فاضل حصن، وعددا من أعضاء المجلس، إضافة إلى ممثلين عن مجلس أعيان درج، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

من جانبه أعرب العميد والحاضرون عن امتنانهم بما تنفذه مؤسسة النفط من برامج ومشاريع داخل بلدية درج، ومنها إنشاء وتجهيز قسم النساء والولادة في مستشفى درج القروي، ومشروع مد خط للمياه لتغطية احتياجات مدينة سيناون وشعوة، ومشروع صيانة وتجهيز المركز الصحي سيناون وتوفير سيارة إسعاف، مردفا أن البلدية في حاجة ماسة إلى دعم المؤسسة وتدخلها لحل مشكلة نقص الإمداد المائي لغالبية مناطق البلدية رغم قرب مسار النهر الصناعي.

وهنأ الحاضرون صنع الله على جائزة «محاربة الفساد» التي منحتها له الحكومة الأميركية، وتعكس صحة المسار الذي تنتهجه المؤسسة في عملياتها داخل قطاع النفط الحيوي.

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