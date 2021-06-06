ضبط 10 أشخاص ومصادرة 3 آليات ثقيلة لتعديهم على أرض بغابات أولاد سيدي احسين

سيارات الشرطة أثناء القبض على المتعدين على أرض غابات أولاد احسين بمنطقة الثمانين. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط عشرة أشخاص ومصادرة ثلاث آليات ثقيلة، كانت تقوم بتسوية داخل غابات أولاد سيدي احسين بمنطقة الثمانين شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العملية جرت من قبل دوريات جهاز الشرطة الزراعية، التابعة لفرع المرقب وفرع تاجوراء وفرع القره بوللي وبدعم وإسناد من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

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وقالت وزارة الداخلية، إن الجهات الأمنية توجهت إلى مكان الواقعة بناء على تعليمات النائب العام التي أفادت بوجود انتهاكات داخل غابات أولاد سيدي احسين بمنطقة الثمانين، مشيرة إلى أنه جرى ضبط ثلاث آليات من نوع «كشيك» ذات إطارات تقوم بتسوية داخل غابات أولاد سيدي احسين، وكذلك ضبط عشرة أشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، ومصادرة وحجز الآليات داخل مقر فرع إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس.

سيارات الشرطة أثناء القبض على المتعدين على أرض غابات أولاد احسين بمنطقة الثمانين. (وزارة الداخلية)

سيارات الشرطة أثناء القبض على المتعدين على أرض غابات أولاد احسين بمنطقة الثمانين. (وزارة الداخلية)

سيارات الشرطة أثناء القبض على المتعدين على أرض غابات أولاد احسين بمنطقة الثمانين. (وزارة الداخلية)

سيارات الشرطة أثناء القبض على المتعدين على أرض غابات أولاد احسين بمنطقة الثمانين. (وزارة الداخلية)

سيارات الشرطة أثناء القبض على المتعدين على أرض غابات أولاد احسين بمنطقة الثمانين. (وزارة الداخلية)