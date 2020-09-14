«داخلية الوفاق» تدعم الشرطة الزراعية بعشرين دراجة رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 01:19 صباحا
صورة للدراجات التي تسلمها جهاز الشرطة الزراعية، 14 سبتمبر 2020 (داخلية الوفاق).

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، تعزيز قدرات جهاز الشرطة الزراعية بالوزارة، بعدد من المركبات.

وأوضحت أنه «في إطار الدعم المستمر لكافة المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تم تسليم عدد عشرين دراجة رباعية الدفع والعجلات لجهاز الشرطة الزراعية من وزارة الداخلية، لدعم الجهاز في تأدية المهام المكلف بها»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وسلمت الوزارة الشهر الماضي، جهاز الشرطة الزراعية عددًا من المركبات الآلية، ضمن مساعي دعم قدرات الجهاز في القيام بدوره. وتفقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تلك المركبات، حيث شدد باشاغا، وقتها، عـلـى «ضـرورة احـتـرام الـقانـون وتـطـبـيقه دون أي جـهـويـة».

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