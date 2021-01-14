باشاغا يطلع على حجم الأضرار بالمطار الزراعي بمشروع أبوعائشة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 04:30 مساء
جولة باشاغا التفقدية بالمطار الزراعي في مشروع أبوعائشة. (وزارة الداخلية)

اطلع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا على حجم الأضرار التي طالت المطار الزراعي بمشروع أبوعائشة جراء الحرب التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأجرى باشاغا اليوم الخميس، جولة تفقدية بالمطار الزراعي التابع لجهاز الشرطة الزراعية الواقع داخل مشروع أبوعائشة الزراعي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا تفقد خلال الزيارة محتويات المطار من طائرات ومستودعات صيانتها وعمرتها، واطلع على حجم الأضرار التي تعرض لها المطار الزراعي نتيجة الحرب جنوب العاصمة طرابلس.

جولة باشاغا التفقدية بالمطار الزراعي في مشروع أبوعائشة. (وزارة الداخلية)
الأضرار التي تعرضت لها محتويات المطار الزراعي بمشروع أبوعاشئة جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)
الأضرار التي تعرضت لها محتويات المطار الزراعي بمشروع أبوعاشئة جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)
الأضرار التي تعرضت لها محتويات المطار الزراعي بمشروع أبوعاشئة جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
الديلاوي لـ«بوابة الوسط»: ترقبوا الترسانة في ثوبه الجديد بعد التغييرات الجذرية ...
رياضة محلية
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)