باشاغا يطلع على حجم الأضرار بالمطار الزراعي بمشروع أبوعائشة

جولة باشاغا التفقدية بالمطار الزراعي في مشروع أبوعائشة. (وزارة الداخلية)

اطلع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا على حجم الأضرار التي طالت المطار الزراعي بمشروع أبوعائشة جراء الحرب التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأجرى باشاغا اليوم الخميس، جولة تفقدية بالمطار الزراعي التابع لجهاز الشرطة الزراعية الواقع داخل مشروع أبوعائشة الزراعي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا تفقد خلال الزيارة محتويات المطار من طائرات ومستودعات صيانتها وعمرتها، واطلع على حجم الأضرار التي تعرض لها المطار الزراعي نتيجة الحرب جنوب العاصمة طرابلس.

جولة باشاغا التفقدية بالمطار الزراعي في مشروع أبوعائشة. (وزارة الداخلية)

الأضرار التي تعرضت لها محتويات المطار الزراعي بمشروع أبوعاشئة جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)

الأضرار التي تعرضت لها محتويات المطار الزراعي بمشروع أبوعاشئة جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)

الأضرار التي تعرضت لها محتويات المطار الزراعي بمشروع أبوعاشئة جنوب طرابلس. (وزارة الداخلية)