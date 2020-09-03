رئيس جهاز الشرطة الزراعية بـ«خلية الوفاق» يتعهد بدعم فرع بني وليد

لقطة جماعية لرئيس الشرطة الزراعية مع مسؤولي الجهاز ببني وليد. (الإنترنت)

تعهد رئيس جهاز الشرطة الزراعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد عبدالباسط عبدالجليل، بتقديم كافة الدعم لفرع الجهاز في بلدية بني وليد لتمكينه من أداء مهامه.

جاء ذلك خلال زيارة العميد عبدالباسط عبدالجليل، جراها اليوم الخميس، رفقة وفد من جهاز الشرطة الزراعية إلى بني وليد للوقوف على أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الجهاز بالبلدية.

وقال رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية في بني وليد، العميد عبدالمجيد البراني لـ«بوابة الوسط» إن الزيارة جاءت لمعرفة احتياجات الجهاز لكي يقوم بمهامه في ظل الأوضاع الحالية والنقص الذي يعانيه الجهاز في الإمكانيات.

وذكر البراني أن رئيس الجهاز «تعهد بتقديم كافة الدعم وصيانة وتجهيز المقر وتوفير الآليات والقوة العمومية التي تحتاجها لتمكين الجهاز من أداء مهامه، بعد تخصيص مقر للجهاز من قبل عميد بلدية بني وليد».

اجتماع رئيس الشرطة الزراعية مع مسؤولي الجهاز ببني وليد. (الإنترنت)