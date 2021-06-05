الدبيبة خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي مصراتة: هناك الكثير من التحديات أمام توحيد الجيش

من وصول الدبيبة إلى حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي بمصراتة، 5 يونيو 2021. (الإنترنت)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وجود «الكثير من التحديات» التي تقف في مسار توحيد الجيش الليبي، لكنه عبر عن نظرته «الإيجابية» لتحمس الشباب لخدمة وطنهم وشعبهم.

جاء ذلك خلال حضور الدبيبة حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي مصراتة، اليوم السبت،حيث كان رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، على رأس مستقبليه.

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وجدد الدبيبة في كلمته خلال الحفل، تأكيده على أن الشباب «طاقة لابد من استغلالها في الدفاع عن الوطن وشعبه لا هدرها في قتل أخوانهم من الليبيين»، داعيا الخريجين إلى التمسك بأداء «مهمتهم الأساسية في الدفاع عن الوطن وحدوده وحماية شعبه».

وطالب الخريجين بالالتزام بأقصى معايير الاحترافية واحترام القوانين واتباع الأوامر وقضاء واجباتهم نحو الوطن والشعب بكل إخلاص، معتبرا أنهم مشروع حقيقي للجيش الليبي الموحد عبر ضخ دماء جديدة من خلال دمجهم واستيعابهم وتأهيلهم بشكل احترافي.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي بمصراتة، 5 يونيو 2021. (الإنترنت)

حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي بمصراتة، 5 يونيو 2021. (الإنترنت)

حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي بمصراتة، 5 يونيو 2021. (الإنترنت)