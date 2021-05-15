الدبيبة خلال مشاركته بمسابقة للخيول في مصراتة: جهود الشباب يجب استثمارها في التنمية لا الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 11:10 مساء
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على دعم الحكومة جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات، مؤكدا أن «جهود الشباب وطاقاتهم يجب أن تُستثمر في التنمية والبناء لا في الحروب والصراعات».

جاء ذلك خلال حضور الدبيبة مسابقة كأس «الجيد» للخيول الهجينة والأصلية التي أقيمت، اليوم السبت، بمدينة مصراتة، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد الدبيبة أن الليبيين قادرون على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية، التي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا.

وقال إن «البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا يقتصر على الحكومة، بل يجب مساهمة كل الشرائح من رياضيين ورجال أعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار».

الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة يشارك في مسابقة كأس الجيد للخيول في مصراتة، 15 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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