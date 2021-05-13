بالصور.. مصراتة تستقبل عيد الفطر بحضور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 09:47 مساء
الدبيبة خلال أداء صلاة عيد الفطر بمسجد الغلبان في مصراتة. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة مدينة مصراتة حيث أدى، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الغلبان في المدينة.

وتبادل الدبيبة عقب صلاة عيد الفطر التهاني مع المواطنين والمسؤولين، كما اجتمع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي والقيادات الاجتماعية والسياسية في مصراتة.

واحتفل الليبيون في مختلف مناطق البلاد اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك في أجواء سادها الهدوء وتبادل المعايدات بين المواطنين.

الدبيبة خلال أداء صلاة عيد الفطر بمسجد الغلبان في مصراتة. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال أداء صلاة عيد الفطر بمسجد الغلبان في مصراتة. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة خلال أداء صلاة عيد الفطر بمسجد الغلبان في مصراتة. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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