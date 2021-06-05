المنفي يبحث مع محمد بن زايد «تطورات العملية السياسية في ليبيا» (صور)

المنفي في لقائه مع محمد بن زايد، 5 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تطورات العملية السياسية في ليبيا بما في ذلك التشاور حول مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجاري، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد بن زايد استعداد بلاده «لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة».

وعقد الجانبان اجتماعًا في قصر الشاطئ، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أكد خلاله بن زايد موقف بلاده «الثابت تجاه دعم ليبيا الشقيقة وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجرى التشاور حول مؤتمر برلين المزمع عقده بعد نحو أسبوعين حول ليبيا، وكذلك تم تأكيد «أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها».

وأثنى المنفي على «مواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها في المحافل الدولية»، مشيرا إلى «عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين».

بن زايد: أتمنى التوفيق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

من جانبه، عبر بن زايد عن تمنياته للمنفي بـ«التوفيق مع إخوانه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في قيادة بلادهم إلى بر الأمان».

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى «تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك».

وشدد بن زايد على «تقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة في ليبيا، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار، وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق».

حضر اللقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من المسؤولين الليبيين، فيما حضره من الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي محمد بن حمد ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.

المنفي في لقائه مع محمد بن زايد، 5 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي)

المنفي في لقائه مع محمد بن زايد، 5 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي)

المنفي في لقائه مع محمد بن زايد، 5 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي)