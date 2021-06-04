المركز الليبي الكوري يشتكي من تأثير انقطاع التيار الكهربائي على الدورات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 04:51 مساء
جانب من أعمال المركز الليبي الكوري للتدريب في طرابلس، (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

اشتكى المركز الليبي الكوري للتدريب في طرابلس من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، مؤكدا أنه لا يسمح للمركز بالعمل في ظروف جيدة ويتسبب في انقطاع الدورات التدريبية وإنتاج المعدات الطبية من وقت لآخر.

وقال المركز في بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، إن المركز الليبي الكوري في طرابلس يقدم التدريب المهني للشباب القادمين من جميع مناطق البلاد، والذين يكتسبون المهارات التي ستساعدهم على بدء أعمالهم التجارية الخاصة أو زيادة فرص الحصول على وظائف لائقة.

كما ينتج المركز معدات حماية شخصية تتكون من أقنعة وقفازات وأردية، يتم توزيعها على أكثر من 80 مركزا صحيا في جميع أنحاء ليبيا.

وبحسب البيان، سيتم قريبا تركيب نظام احتياطي يعمل بالطاقة الشمسية، فيما «سيحضر المتدربون الفصول والدورات العملية في ظروف أفضل بكثير».

وأوضح البيان أنه من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بدعم من 13 شريكا دوليا والحكومة الليبية، يسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاستجابة لوباء «كوفيد-19»، من جانب وتعزيز فرص العمل للشباب من جانب آخر.

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