المنفي والكوني يجتمعان مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

اجتماع المنفي والكوني مع المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مع المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجاءت زيارة المنفي والكوني إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء واجتماعهما بأعضاء المجلس، عقب زيارتهما إلى مقر مفوضية الانتخابات واجتماعهما مع مجلس المفوضية.

وكان في استقبل المنفي والكوني لدى وصولهما غلى مقر المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس المستشار محمد الحافي وعدد من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء على دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية، وثقته بالمؤسسات القضائية الوطنية كأحد أعمدة مدنية الدولة.

- المنفي يؤكد ضرورة «البدء فورا» في التحضير لانتخابات ديسمبر

- «الرئاسي» يؤكد دعمه مفوضية الانتخابات

- السائح في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة أعداد الناخبين والميزانية

كما جدد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار الحافي دعم المجلس لإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

اجتماع المنفي والكوني مع المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي والكوني مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبال المنفي والكوني بالمجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)