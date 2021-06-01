المنفي يؤكد ضرورة «البدء فورا» في التحضير لانتخابات ديسمبر

اجتماع المنفي والكوني مع مجلس إدارة مفوضية الانتخابات. الثلاثاء 1 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «ضرورة البدء فورا في التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام»، مشددا على أن إجراء الانتخابات في موعدها «هو نصر لكل الليبيين».

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السائح بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن زيارة المنفي والكوني إلى مقر مفوضية الانتخابات تهدف لمتابعة سير التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال الاجتماع مع مجلس المفوضية «دعم المجلس الرئاسي الكامل ودعم المجتمع الدولي للمفوضية وإتمام عملها من أجل إنجاح الانتخابات».

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من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السائح: «إن العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل»، داعيا المجلس الرئاسي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو المقبل.

وأضاف الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات أن اجتماع المنفي والكوني مع مجلس الإدارة استعرض آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المنفي: «ثمن جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار».