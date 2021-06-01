«الرئاسي» يؤكد دعمه مفوضية الانتخابات

المنفي والكوني مع السائح مسؤولي مفوضية الانتخابات، 1 يونيو 2021، (المفوضية)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارته مقر المفوضية في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، رفقة نائبه موسى الكوني، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

واستقبل المنفي رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء المجلس عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب وأبوبكر مردة، حيث استعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها.

وثمن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.