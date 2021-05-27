وزير الداخلية: سنتابع أية تجاوزات قد ترتكب من عناصرنا تجاه أي مرفق او كادر طبي

وزير الداخلية عميد خالد مازن خلال استقباله رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا د.محمد علي الغوج، في العاصمة طرابلس 26 مايو 2021. (وال)

طمأن وزير الداخلية عميد خالد مازن، الأربعاء، النقابة العامة لأطباء ليبيا بأن وزارته ستتابع أية تجاوزات قد ترتكب من قبل عناصرها تجاه أي مرفق طبي أو تشكل خطورة على العاملين من كوادر طبية أو عناصر ادارية .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مازن بمقر الوزارة في طرابلس مع رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا د.محمد علي الغوج. وخلال هذا الاجتماع تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بشكاوي وملاحظات الاطباء وكافة العناصر الطبية وما تتعرض له أثناء تأديتها لعملها من مضايقات عديدة والعمل على توفير الحماية لهذه الأطقم والعناصر الطبية بما يسهم في ضمان أداء هذه العناصر لواجبهم الإنساني والطبي بالشكل المطلوب.

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وناقش وزير الداخلية مع رئيس النقابة سبل وآليات تعاون وزارة الداخلية مع الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الصحة وباقي الأجهزة المختصة الأخرى مثل الحرس البلدي، بخصوص العيادات والمصحات الطبية التي افتتحت وأنشئت بطرق غير قانونية و الذين يمتهنون الطب بدون إذن مزاولة ومتابعة وضعهم بشكل كامل وفقا للقانون.

وأبدي الوزير في نهاية الاجتماع تعاون الوزارة وكافة الإدارات والأجهزة والمكونات التابعة لها مع وزارة الصحة من أجل إرساء دعائم القانون وصون حقوق الإنسان عموما والعناصر الطبية خصوصاً، و وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الموضوعات التي نوقشت بكل جدية ومسؤولية .