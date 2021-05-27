وزير الداخلية: سنتابع أية تجاوزات قد ترتكب من عناصرنا تجاه أي مرفق او كادر طبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 01:20 صباحا
وزير الداخلية عميد خالد مازن خلال استقباله رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا د.محمد علي الغوج، في العاصمة طرابلس 26 مايو 2021. (وال)

طمأن وزير الداخلية عميد  خالد مازن، الأربعاء،  النقابة العامة لأطباء ليبيا بأن وزارته ستتابع أية تجاوزات قد ترتكب من قبل عناصرها تجاه أي مرفق طبي أو تشكل خطورة على العاملين من كوادر طبية أو عناصر ادارية .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير  مازن بمقر الوزارة في طرابلس مع رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا د.محمد علي الغوج. وخلال هذا الاجتماع تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بشكاوي وملاحظات الاطباء وكافة العناصر الطبية وما تتعرض له أثناء تأديتها لعملها من مضايقات عديدة والعمل على توفير الحماية لهذه الأطقم والعناصر الطبية بما يسهم في ضمان أداء هذه العناصر لواجبهم الإنساني والطبي بالشكل المطلوب.

اقرأ ايضا: وزير الصحة يبحث ونقيب الأطباء آليات تنفيذ قرار زيادة المرتبات

وناقش وزير الداخلية مع رئيس النقابة سبل وآليات تعاون وزارة الداخلية مع الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الصحة وباقي الأجهزة المختصة الأخرى مثل الحرس البلدي، بخصوص العيادات والمصحات الطبية التي افتتحت وأنشئت بطرق غير قانونية و الذين يمتهنون الطب بدون إذن مزاولة ومتابعة وضعهم بشكل كامل وفقا للقانون.

وأبدي الوزير في نهاية الاجتماع تعاون الوزارة وكافة الإدارات والأجهزة والمكونات التابعة لها مع وزارة الصحة من أجل إرساء دعائم القانون وصون حقوق الإنسان عموما والعناصر الطبية خصوصاً، و وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الموضوعات التي نوقشت بكل جدية ومسؤولية .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين ...
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
انقسام «المركزي».. تفاؤل حذر من الغويل ومطالب بانتخاب محافظ جديد
ليبيا
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)