وزير الصحة يبحث ونقيب الأطباء آليات تنفيذ قرار زيادة المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 12:18 صباحا
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونقيب الأطباء د.محمد الغوج في اجتماع بالعاصمة طرابس، 26 مايو 2021. (وزارة الصحة)

بخث  وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأربعاء مع نقيب الأطباء د.محمد الغوج  آلية تنفيذ قرار (885) والقاضي بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على مراسلة رئاسة الوزراء والجهات المعنية بخصوص توفير المخصصات المالية اللازمة لتفعيل القرار. وأكد وزير الصحة على دعمه المادي والمعنوي ووقوفه إلى جانب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في القطاع الصحة.

اقرأ أيضا: وزير الصحة يوجه بإعادة تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

و في أغسطس 2019، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق ، زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية، وفق قراره رقم (885)، كما أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، محمد هيثم، من جهته «إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية».

وفي أبريل الماضي، أصدر وزير الصحة  تعليمات بإعادة تفعيل قرار 885 وذلك خلال لقاء  مع رئيس لجنة مندوبي نقابات المهن الطبية فوزي ونيس، وعضو اللجنة الدكتور البهلول بن رمضان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين ...
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
انقسام «المركزي».. تفاؤل حذر من الغويل ومطالب بانتخاب محافظ جديد
ليبيا
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)