نورلاند: أميركا تأمل في توصل ملتقى الحوار السياسي إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي

نورلاند وعبدالمجيد مالكة، 21 مايو 2021، (السفارة الأميركية)

أبدى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند أمل بلاده بأن يتوصل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التوافق نيابة عن الشعب الليبي.

وقالت السفارة الأميركية تواصلت مع مجموعة واسعة من المشاركين في الملتقى، الذي سيجتمع يومي 26 و27 مايو الجاري، حسب تصريح نقلته صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وناقشت اللقاءات «المسؤولية التاريخية التي يتحملها أعضاء الملتقى لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر في الوقت المناسب»، وفق البيان.

وأكد نورلاند أن الملتقى يلعب دورا أساسيا، «خصوصا في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها منه»، لافتا إلى اجتماعه خلال الأيام الماضية والجمعة مع أعضاء بالملتقى وهم زياد دغيم وعبدالمجيد مالكة وبلقاسم نمر ولميس بن سعد.