بيان من مجلس النواب يستنكر «الاعتداء الصهيوني» على القدس

جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الدبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان اليوم السبت، إدانتهم لـ«العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة»، وذلك بعد سقوط عشرات الضحايا من الفلسطينيين نتيجة ضربات إسرائيلية.



وقال بيان موقعه عليه من 91 نائباً إنهم «يتابعون العدوان العاشم الذي تشنه آلة الحرب والغدر الصهيونية على شعبنا الفلسطيني والانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف واستمرار المستوطننين في التعدلي على الحقوق الأصيلة لأبناء الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، والاعتداء العسكري على غزة دون تمييز»، حسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب.



وشدد الأعضاء على إدانتهم واستنكارهم «بأشد العبارات هذا العدوان الآثم»، متعجبين من «حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية وتخاذلها عن دعم شعبنا المرابط في الأراضي المحتلة، معتبرين أن «هذا التخاذل يعد تواطء مع آلة الحرب الصهيونية وتماهيا مع مشروع التطبيع الذي لا تقبله ولن تقبله الشعوب المسلمة».



وطالب البيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية ومن خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العرية والإسلامية من أجل اتخاذ «موقف جاد يوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني».



كما طالب النواب رئاسة الحكومة بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم «الدعم لأهلنا في الأراضي الفلسيطنية ليتمكنوا من مواجهة هذا العدوان السافر»، داعين أيضا الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والدعاء لـ«امرابلطين فيه ولتبقى قضيته حية تتوراثها الأجيال».

جدول بأسماء النواب الموقعين على البيان. (مجلس النواب)

جدول بأسماء النواب الموقعين على البيان. (مجلس النواب)