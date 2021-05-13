كوبيش يزور مقر «إيريني» في روما.. ويؤكد على دور العملية في تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في ليبيا

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش خلال زيارة إلى مقر عملية إيريني. (الإنترنت)

قام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش بزيارة إلى مقر عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أثناء وجوده في روما.

وتلقى المبعوث الخاص إحاطة من الأدميرال أغوستيني حول تنفيذ حظر التسليح في البحر. وأكد كوبيش أهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني في تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

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يذكر أن عملية «إيريني» لمراقبة حظر قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح لليبيا تواجه عديد الصعوبات ليس أقلها «تقاعس» الدول الأعضاء في التكتل الموحد عن تقديم ما يكفي من المعدات والإمكانات.

وفي آخر نتائج عملها كشفت «ايريني» مراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارا ومهبطا وما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش خلال زيارة إلى مقر عملية إيريني. (الإنترنت)

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش خلال زيارة إلى مقر عملية إيريني. (الإنترنت)