مصدر أوروبي: قائد «إيريني» يتوجه لليبيا لبحث العودة لتدريب حرس السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 07:32 مساء
(قائد بعثة «إيريني» الأوروبية، الأدميرال فابيو أغوستيني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر أوروبي مطلع إن قائد عملية «إيريني» البحرية المختصة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة لليبيا، سيتوجه قريبا إلى العاصمة طرابلس لبحث إمكانية العودة إلى تدريب قوات حرس السواحل الليبية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن «تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل بالأساس في إطار المهام الموكلة لعملية إيريني البحرية التي تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط». وأوضح المصدر أن قائد عملية إيريني سيبحث الأمر مع السلطات الليبية الجديدة، موضحا أن «التدريب متوقف منذ عام واستئنافه أمر مهم لنا»، حسب تعبيره.

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وكان الاتحاد الأوروبي قرر تمديد مهمة عملية «إيريني»البحرية لعامين إضافيين. وأشار المصدر إلى أنه «رغم الصعوبات والعراقيل، لا زالت طواقم هذه العملية تقوم بواجبها وتعطي نتائج في مجال تحري انتهاكات قرار الأمم المتحدة وتفتيش السفن المشكوك بأنها تخالف ذلك». 

وكرر المصدر التعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية الجديدة ولعمل الأمم المتحدة هناك. أما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة الاتحاد ببعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، أقر المصدر بأن الأمم المتحدة تتحاور مع عدة دول بشكل فردي منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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يذكر أن عملية «إيريني» لمراقبة حظر قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح لليبيا تواجه عديد الصعوبات ليس أقلها «تقاعس» الدول الأعضاء في التكتل الموحد عن تقديم ما يكفي من المعدات والإمكانات.

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