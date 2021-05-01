مدونة تفاهم بين وزارة الصحة والهلال الأحمر

وزير الصحة (يمين) مصافحا رئيس جمعية الهلال الأحمر، 29 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

وقع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، الخميس، بمقر الوزارة بمدينة طرابلس، مدونة تفاهم مع الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي ممثلة في رئيسها الدكتور مرعي الدرسي.

وتهدف المدونة إلى «تنظيم عمل المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا ووضعها في إطارها الصحيح»، وتنص على «مراجعة الاتفاقيات السابقة بين الطرفين، والعمل على تحديثها وتطويرها بما يتناسب والأوضاع الحالية والمستقبلية»، حسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة.

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كما نصت مدونة التفاهم على «التحصين المؤسسي والوطني»، إضافة إلى «عمل الهلال الأحمر الليبي على سد أية ثغرات إغاثية في البلاد بما لا يسمح بتدخلات غير سيادية، من أطراف محلية أو دولية».