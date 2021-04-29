الزناتي يوجه بإعداد خطة لتفعيل أقسام الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 01:38 مساء
الزناتي خلال رئاسته اجتماع مع رؤساء أقسام الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، 28 أبريل 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)


وجه وزير الصحة علي الزناتي بإعداد خطة متكاملة عن عمل أقسام إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكيفية تفعيلها، وتقديم إحصائيات مفصلة عن عدد الأجهزة العاملة في المستشفيات وعمرها والأجهزة المتوقفة؛ لصيانتها وتوفير الملايين على الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع مدير ورؤساء تلك الأقسام بالوزارة، حسب بيان الأخيرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن عمل أقسام «الأدوية، والمعدات، والمستلزمات، والصيدلة السريرية، واليقظة الدوائية، والإعلام والترشيد الصيدلي، والمخلفات الطبية، والتسجيل والتفتيش، والصيانة والعقود»، كما قدم رؤساء الأقسام تقريرا بالأعمال من حيث المنجز والمأمول، وما يعترضهم من عقبات، وأعطى الوزير أوامره بتذليلها.

وناقش المجتمعون مع الوزير وضعهم الوظيفي باعتبارهم عناصر طبية، مؤكدين ضرورة تفعيل القرار 418 لسنة 2019؛ بشأن إضافة الصيدلة السريرية، واليقظة الدوائية، والإعلام والترشيد الصيدلي للهيكل التنظيمي للمستشفيات، إذ إن القرار تم تفعيله في عدد قليل من المستشفيات.

وطالبوا بتنفيذ دورات تدريبية للصيادلة داخل المستشفيات في التخصصات: «الصيدلة السريرية، اليقظة الدوائية، الصيدلي اقتصادي وصيدلي سموم».

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