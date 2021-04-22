الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء بعد عودته من ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الخميس مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي. (الرئاسة المصرية)

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لاستعراض نتائج زيارته إلى ليبيا على رأس وفد وزاري رفيع المستوى بداية الأسبوع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه «بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم جميع أوجه المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل»، وفقًا للمتحدث الرسمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزارء، مصطفى مدبولي، استعرض «مختلف الملفات والموضوعات التي تمت مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كل من طرابلس وبنغازي في أقرب وقت».

ويوم الثلاثاء، وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري. وجاء التوقيع خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

- ليبيا ومصر تتفقان على صيغة ورؤية جديدة للعلاقات الثنائية

- إعادة فتح السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس بعد عيد الفطر

- القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية

- الدبيبة: توجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر

- التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

ونقل المتحدث عن مدبولي أن «رئيس الحكومة الليبية طلب من مصر دعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق في هذا الصدد على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها».

وقال مدبولي إن ليبيا طلبت «الاستعانة بالشركات المصرية، خاصة في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات» لتنفيذ مشروعات من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في ليبيا.

وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى «الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ العام 2009»، وفق المتحدث الرسمي.