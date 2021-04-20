إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية في طرابلس بعد عيد الفطر

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي على إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة المصرية في العاصمة طرابلس «بعد عيد الفطر المبارك» وفق ما أعلنه الدبيبة خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وعقدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة جلسة مباحثات مع الحكومة المصرية برئاسة مدبولي الذي وصل طرابلس اليوم الثلاثاء إلى طرابلس على رأي وفد حكومي مصري رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء.

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ووقع الجانبين على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا في مختلف المجالات تغطي قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات والقوى العاملة والطرق.

كما أعلن الدبيبة خلال المؤتمر الصحفي عن إعادة فتح الأجواء المصرية أمام شركات الطيران الليبية والسماح بهبوط الطائرات الليبية في مطار القاهرة، منوها إلى أن أول رحلة ستتجه من ليبيا إلى القاهرة ستكون غدا الأربعاء.