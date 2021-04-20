المصرف المركزي يؤكد استمراره في بيع النقد الأجنبي وتوفير السيولة لكافة المدن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 06:55 مساء
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصرف ليبيا المركزي، مساء اليوم الثلاثاء، استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض التجارية والشخصية، كالمعتاد، وكذللك استمراره في تنفيذ خطة توفير السيولة النقدية وإيصالها إلى كافة المدن الليبية بالتنسيق مع المصارف التجارية.

واجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صباح أمس، مع إدارات مصارف الجمهورية، والوحدة، والصحارى والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا؛ لبحث ما جرى تنفيذه فيما يتعلق بملف السيولة.

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وأفاد مسؤولو المصارف الحاضرون الاجتماع بأن المصارف باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

وشدد المصرف المركزي على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها. وحسب الصفحة الرسمية للمركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بشأن الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية.

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