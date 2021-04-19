«المركزي» يتابع خطة السيولة مع المصارف.. ويتوعد بـ«عقوبات»

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في اجتماع بمكتبه مع إدارات عدد من المصارف، 19 أبريل 2021. (المصرف المركزي)

عقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه اجتماعًا مع إدارات مصارف الجمهورية، والوحدة، والصحارى والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا، وبحث ما جرى تنفيده فيما يتعلق بملف السيولة، حيث أفادت المصارف بأنها باشرت في فتح كافة فروعها أمام الزبائن ورفع سقف السحب اليومي وتوفير السيولة بشكل منتظم.

وشدد المصرف المركزي على أنه سيفرض عقوبات على المصارف التي لا تلتزم بالخطة المتفق عليها. وحسب الصفحة الرسمية للمركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدد المصرف المركزي استعداده لتقديم الدعم الكامل للمصارف بشأن الصعوبات الأمنية التي تواجه المصارف في نقل العملة لكافة المدن الليبية.

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وأكد الكبير على المصارف «التسريع في عملية تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوفير الخدمات المصرفية للزبائن، ومعالجة الشكاوى التي ترد بشأن عدم حصول الزبائن على دفتر الصكوك من فروعها، وحث المصارف على تسريع تحويل المرتبات إلى حسابات المستفيدين دون تأخير.

ومن المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة الإنجاز، والتأكد من أن كافة فروع المصارف تقدم السيولة لزبائنها دون عراقيل، خاصة بعد تسييل الدفعة الثانية من القرض المقدم للمصارف التجارية بقيمة خمسة مليارات دينار.