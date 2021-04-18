انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 03:22 مساء
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)

بدأت صباح اليوم، بالمراكز الصحية ببلدية زليتن، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأفاد مدير إدارة الرعاية الصحية بالبلدية، ميلاد اسبيقة، بأن آلية التطعيم تكون ببعث رسائل هاتفية للمسجلين بالمنظومة، مؤكدًا ضرورة تسجيل جميع المواطنين بالمنظومة لكي يتحصلوا على التطعيم.

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وأضاف اسبيقة أن العمل بهذه الحملة يبدأ من التاسعة والنصف صباحًا، حتى الثالثة بعد الظهر يوميًّا عدا الجمعة.

بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)
بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية زليتن, 18 أبريل 2021. (بلدية زليتن)
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