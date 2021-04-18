بحضور الزناتي.. مائدة إفطار لـ«الصحة» بدار الرعاية في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 12:38 صباحا
الزناتي يشارك في مائدة إفطار بدار الرعاية في بنغازي، 17 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

حضر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، السبت، مائدة إفطار أقامتها وزارة الصحة في دار الرعاية في بنغازي.

وسمع الزناتي إلى مطالب الأطفال المقيمين بالدار، وأصدر تعليماته لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية بضرورة الاهتمام بدور الرعاية وتوفير كل ما تحتاجه، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الزناتي يحث على تفعيل غرفة الطوارئ الصحية بالمنطقة الشرقية

والخميس، حث الزناتي أعضاء ديوان المنطقة الشرقية على ضرورة «تفعيل» غرفة الطوارئ الصحية التي تربط كل مستشفيات المنطقة، بهدف ربطها بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في طرابلس.

الزناتي يشارك في مائدة إفطار بدار الرعاية في بنغازي، 17 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يشارك في مائدة إفطار بدار الرعاية في بنغازي، 17 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يشارك في مائدة إفطار بدار الرعاية في بنغازي، 17 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يشارك في مائدة إفطار بدار الرعاية في بنغازي، 17 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
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