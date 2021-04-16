الزناتي يحث على تفعيل غرفة الطوارئ الصحية بالمنطقة الشرقية

الزناتي يترأس اجتماعًا لمسؤولي وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، 15 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

حث وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، الخميس، أعضاء ديوان المنطقة الشرقية على ضرورة «تفعيل» غرفة الطوارئ الصحية التي تربط كل مستشفيات المنطقة، وستكون مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في طرابلس.



مطالبة وزير الصحة جاءت خلال اجتماعه بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية مع رئيس الديوان بالمنطقة إسماعيل العيضة، ومسؤولي مكتب التفتيش والمتابعة ومكتب العلاقات ورئيس غرفة الطوارئ، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد الزناتي خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من تفعيل غرفة الطوارئ الصحية وربطها في «أقرب وقت ممكن»، حتى تكون كل المستشفيات في ليبيا مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية وعلى استعداد دائم على مدى اليوم.



وبخصوص حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، حث الزناتي أعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية على ضرورة تضافر الجهود لوصول اللقاح لكل مواطن، وضمان نجاح حملة التطعيمات بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وإدارة التطعيمات بالمركز وجهاز الإمداد الطبي.