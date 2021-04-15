السفير الألماني يعلن نتائج اجتماع مجموعة العمل السياسي بشأن ليبيا

السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا إن مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية ناقشت في اجتماع اليوم الخميس حالة الاستعدادات للإطار الدستوري للانتخابات الوطنية في ليبيا المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأضاف السفير الألماني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سمعت آراء متفق عليها حول فرصة لمجلس النواب لإنجاز المسؤولية التشريعية. واستمرار أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي لدعم هذه الجهود و الحاجة إلى التقدم السريع والقرارات من أجل إعطاء الوقت اللازم للاستعدادات التقنية السليمة».

وفي مارس الماضي، أكدت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عقب اجتماع «أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مواتية»، مشددة على ضرورة أن «تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدمًا باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل».