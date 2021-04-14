بيانات حديثة لـ«المركزي»: إيرادات الميزانية غير النفطية في تراجع مستمر منذ 2015

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (الإنترنت)

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة في تراجع مستمر وصل إلى نحو 63.4% منذ العام 2015.

وبمقارنة الأرقام الواردة في النشرة الاقتصادية للمصرف يتضح أنه خلال السنوات الخمس الماضية، لم تتحسن إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها من الإيرادات غير النفطية، التي هبطت من 6 مليارات و245 مليون دينار في العام 2015، ثم إلى 3 مليارات و128 مليون دينار في العام 2017، لتواصل تراجعها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى بلغت 2.28 مليار دينار في العام 2020.

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وأوضحت البيانات، التي أوردتها النشرة الاقتصادية للمصرف، أن إيرادات الميزانية العامة خلال العام الماضي بلغت 22.81 مليار دينار، بينها رسوم بيع النقد الأجنبي التي كانت الأعلى، إذ بلغت 15 مليار و257 مليون دينار، تلتها الإيرادات النفطية بنحو 5.28 مليار دينار، ثم الإيرادات غير النفطية البالغة مليارين و281 مليون دينار.

وبالنسبة للإيرادات النفطية فقد هبطت من 10.89 مليار دينار في العام 2015، إلى 6 مليارات و665 مليون دينار في العام 2016، لكنها تحسنت خلال العامين التاليين لتصل إلى 33 مليارًا و475 مليون دينار في العام 2018، قبل أن تعاود الهبوط في عامي 2019 و2020، نتيجة لتفاقم الانقسام السياسي، واشتعال حرب العاصمة ووقف إنتاج وتصدير النفط.