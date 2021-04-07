خلال استقباله المنقوش.. سعيد يدعو إلى بناء علاقات تعاون نموذجية بين تونس وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 09:53 مساء
لقاء الرئيس قيس سعيد مع المنقوش. الأربعاء 7 أبريل 2021. (الرئاسية التونسية)

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى بناء «علاقات تعاون نموذجية» بين ليبيا وتونس وفق «رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية، وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين».

جاءت الدعوة خلال استقبال سعيد وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، التي وصلت صباح اليوم الأربعاء، إلى تونس في أول جولة خارجية لها منذ استلام مهامها على رأس الدبلوماسية الليبية.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن لقاء الرئيس قيس سعيد مع المنقوش تناول علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها.

وأكد سعيد بالمناسبة، أن «الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة ستمكّن من اختصار المسافة في التاريخ وتجاوز العقبات». مشيرًا إلى أن «مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة».

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وأشاد الرئيس التونسي خلال اللقاء «بالتطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها»، معربًا عن استعداد تونس «لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها على ذمة الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة».

المنقوش تستهل جولاتها الخارجية بزيارة تونس
من جانبها، ذكّرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بالزيارة التاريخية للرئيس قيس سعيد إلى ليبيا في شهر مارس الماضي، وما حملته من رسائل قوية ومهمة، مشيرة إلى أنها نقلت إلى الرئيس التونسي تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية حرصها على أن تكون تونس «أول وجهة خارجية لها منذ تسلمها مهامها لتكون رسالة امتنان لتونس على دورها الإيجابي والمشرف خلال الأزمة الليبية»، بحسب الرئاسة التونسية.

لقاء الرئيس قيس سعيد مع المنقوش. الأربعاء 7 أبريل 2021. (الرئاسية التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد مع المنقوش. الأربعاء 7 أبريل 2021. (الرئاسية التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد مع المنقوش. الأربعاء 7 أبريل 2021. (الرئاسية التونسية)
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