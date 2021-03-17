قيس سعيد خلال مؤتمر مشترك مع المنفي: آن الأوان لتجاوز كل أسباب الجفاء

من المؤتمر الصحفي المشترك بين قيس سعيد (يسار) ومحمد المنفي في العاصمة طرابلس، 17 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي: «آن الوقت لتجاوز كل أسباب الجفاء.. شعبنا واحد، وحدنا التاريخ والحاضر وسيوحدنا المستقبل».

وأضاف سعيد أن لقاءاته في طرابلس تطرقت إلى جملة من القضايا ذات العلاقات بعديد الميادين من الصحة إلى التعليم والسلع عبر المعابر، إضافة إلى التنسيق في موضوع اللقاحات والصحة العامة، وكانت وجهات النظر متطابقة.

ووصل قيس سعد صباح اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي، في زيارة إلى ليبيا تعد الأولى منذ العام 2012، كما يعد قيس أول رئيس يزور البلاد بعد اختيار السلطة الجديدة في ليبيا. واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، الرئيس التونسي فور وصوله.