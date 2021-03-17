قيس سعيد من طرابلس: سنسعى لإحياء المغرب العربي

الرئيس التونسي قيس سعيد متحدثًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 17 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي، عمل بلاده على إحياء المغرب العربي.

وقال سعيد: «دخلنا مرحلة مهمة في التاريخ، سنسعى إلى إحياء المغرب العربي وإعادة عقد الاجتماعات».

وأشار سعيد إلى توقيع عديد العقود والاتفاقات بين تونس وليبيا لكن «الظروف حالت دون تنفيذها»، متعهدًا بالعمل على حل الصعوبات أمامها.

ووصل قيس سعيد صباح اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي، في زيارة إلى ليبيا تعد الأولى منذ العام 2012، كما يعد قيس أول رئيس يزور البلاد بعد اختيار السلطة الجديدة في ليبيا. واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، الرئيس التونسي فور وصوله.