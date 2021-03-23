ماكرون يعلن إعادة فتح السفارة الفرنسية في العاصمة طرابلس الإثنين

ماكرون مع المنفي يتحدثان للصحفيين بقصر الإليزيه، الثلاثاء، 23 مارس 2021. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إعادة فتح السفارة الفرنسية في العاصمة طرابلس يوم الإثنين المقبل، خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بحسب «فرانس برس».

وقال ماكرون «اعتبارًا من الإثنين، سيعاد فتح سفارتنا في طرابلس». وأُغلقت البعثة الدبلوماسية الفرنسية العام 2014 رغم أنها بقيت ناشطة.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

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وقالت مجلة «جون أفريك»، إن ماكرون يناقش مع المنفي كيفية الخروج من الأزمة الليبية، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وعلى الجانب الاقتصادي تنتظر باريس أيضًا من طرابلس تنفيذ عقد لتوريد معدات للجيش الليبي.