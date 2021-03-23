«جون أفريك»: ماكرون يستقبل المنفي بـ«الإليزيه» وهذه أبرز ملفات النقاش

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 23 مارس 2021, 04:16 مساء
محمد المنفي وإيمانويل ماكرون. (الإنترنت)

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، زيارة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى باريس على نحو «مفاجئ وبعيد عن الأنظار»، تأتي في سياق مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإحياء العلاقات «الخجولة» مع الحكومة الليبية.

ووصل المنفي إلى باريس رفقة نائبه موسى الكوني في «هدوء، وبعيدًا عن أضواء الإعلام و السجاد الأحمر»، ومن المقرر أن يلتقي ماكرون، الذي سبق وأن دعاه بعد اختياره من قبل ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير، إلى زيارة فرنسا، كما أجرى الطرفان في السابع من ذات الشهر محادثات هاتفية.

ويناقش إيمانويل ماكرون مع المنفي، حسب المجلة الفرنسية، كيفية الخروج من الأزمة الليبية، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وعلى الجانب الاقتصادي تنتظر باريس أيضًا من طرابلس تنفيذ عقد لتوريد معدات للجيش الليبي.

- المنفي والكوني في باريس بدعوة من «الإليزيه»

وزيارة المنفي إلى «الإليزيه» تمثل «تجديدًا خجولًا» للعلاقات مع الحكومة الليبية، لكن وجود موسى الكوني، على حساب نائب الرئيس الذي يمثل طرابلس عبد الله اللافي، يمكن أن «يسهل» الحوار في باريس، حيث كان الكوني محاورًا منتظمًا للدبلوماسية الفرنسية، حسب «جون أفريك».

بدورها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يستقبل، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي ونائبه في قصر الإليزيه. ومن المنتظر الإدلاء بتصريحات صحفية بعد المحادثات على ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية.

وراهنت باريس في تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة على منافسي محمد المنفي، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق. وحتى الآن، كانت العلاقات مع حكومة الوفاق السابقة «فاترة» بسبب الدعم الفرنسي غير الرسمي للسلطات في شرق ليبيا، وفق متابعين.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القطراني يصل بنغازي لإتمام إجراءات تسلم السلطة مع الحكومة الموقتة
ليبيا
تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي