المنفي والكوني في باريس بدعوة من «الإليزيه»

يصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من قصر الإليزيه. وسيعقد المنفي والكوني مؤتمر صحفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم.
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