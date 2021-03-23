المنفي والكوني في باريس بدعوة من «الإليزيه»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 15 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمنفي)

يصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من قصر الإليزيه.



وسيعقد المنفي والكوني مؤتمر صحفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم.