ماكرون يستقبل المنفي والكوني بقصر الإليزيه

ماكرون يتوسط المنفي والكوني خلال استقبالهم بقصر الإليزيه، الثلاثاء 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

ووصل المنفي والكوني إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الإليزيه وهي أول زيارة خارجية لهما منذ توليهما السلطة.

وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، إن زيارة المنفي إلى باريس تأتي في سياق مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لإحياء العلاقات «الخجولة» مع الحكومة الليبية.

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ويناقش إيمانويل ماكرون مع المنفي، حسب المجلة الفرنسية، كيفية الخروج من الأزمة الليبية، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وعلى الجانب الاقتصادي تنتظر باريس أيضًا من طرابلس تنفيذ عقد لتوريد معدات للجيش الليبي.