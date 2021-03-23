الدبيبة يبحث مع السايح الاستعدادات للانتخابات وإمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 02:39 مساء
لقاء الدبيبة والسائح في مقر مفوضية الانتخابات، 23 مارس 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، احتياجات المفوضية، وآلية استعدادها للانتخابات في 24 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

جاء ذلك في لقاء بمقر المفوضية، اليوم الثلاثاء، حيث أكد الدبيبة دعمه المفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شدد الدبيبة على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري؛ للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأمس الإثنين، أكد الدبيبة «ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة» ديسمبر المقبل، وذلك ضمن إجراءات أخرى «لإنهاء الصراع الليبي».

وأعرب، في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن يساعد دعم الولايات المتحدة على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي