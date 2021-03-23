الدبيبة يبحث مع السايح الاستعدادات للانتخابات وإمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور

لقاء الدبيبة والسائح في مقر مفوضية الانتخابات، 23 مارس 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، احتياجات المفوضية، وآلية استعدادها للانتخابات في 24 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

جاء ذلك في لقاء بمقر المفوضية، اليوم الثلاثاء، حيث أكد الدبيبة دعمه المفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شدد الدبيبة على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري؛ للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأمس الإثنين، أكد الدبيبة «ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة» ديسمبر المقبل، وذلك ضمن إجراءات أخرى «لإنهاء الصراع الليبي».

وأعرب، في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن يساعد دعم الولايات المتحدة على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في ليبيا.