الدبيبة يأمل أن يساعد الدعم الأميركي على الوصول إلى الاستقرار والتنمية في ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن أمله في أن يساعد دعم الولايات المتحدة على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في ليبيا، وذلك بعد اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال الدبيبة عبر حسابه على «تويتر»: «حظيت بمحادثة إيجابية مع معالي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي هنئنا بمنحنا الثقة من قبل مجلس النواب وأبدى دعمه لاستكمال خارطة الطريق السياسية والاتفاق العسكري».

وأضاف الدبيبة «سعداء بهذا الدعم الذي نأمل أن يساعد ليبيا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل».

- الدبيبة وبلينكن يشددان على ضرورة تنظيم الانتخابات وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الدبيبة وبلينكن شددا «على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي» وفق ما نقلته «رويترز».

واعتبر بلينكن في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، أن تشكيل الحكومة الليبية الجديدة «معلمًا مهمًّا في العملية السياسية»، موضحا أن «الخطوات التالية (في ليبيا) تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار»، وأكد كذلك على أنه «يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية الآن».