الدبيبة وبلينكن يشددان على ضرورة تنظيم الانتخابات وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (بوابة الوسط)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي» وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته «رويترز» إن الدبيبة وبلينكن «شددا أيضًا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر 2020 ، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».

وأوضح أنتوني بلينكن، عبر حسابه على «تويتر»، أنه «تحدث مع رئيس الوزراء الليبي الموقت الدبيبة للترحيب بالحكومة الموقتة الجديدة». التي اعتبر تشكيلها «معلمًا مهمًّا في العملية السياسية».

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن «الخطوات التالية (في ليبيا) تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار»، مؤكدًا على أنه «يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية الآن».