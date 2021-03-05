«الواحة» تقترب من تجهيز سكن مستخدميها في حقل «الظهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 11:30 صباحا
أعمال تجهيز سكن مستخدمي شركة الواحة في حقل الظهرة، 4 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الواحة للنفط، الخميس، قرب الانتهاء من تجهيز سكن مستخدميها في حقل «الظهرة» وذلك تزامنا مع استقبال الحقل أول رحلة طيران للحقل منذ مغادرة آخر مستخدميه في الرابع من مارس العام 2015؛ جراء هجوم شنه تنظيم «داعش».

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أعمال الصيانة وتجهيز سكن المستخدمين تتواصل ضمن خطط وبرامج إعادة تأهيل حقل «الظهرة».

- أول رحلة طيران تصل إلى حقل «الظهرة» بعد 6 سنوات

و«الظهرة» أقدم حقول النفط بالواحة، وكان شاهدًا على حفر أول بئر نفطية بمحطة «الباهي»، وخرج عن الخدمة بالكامل مطلع مارس 2015، بعد تعرضه للتخريب. ويستمر منذ أشهر العمل على وضع خطط ودراسات هندسية تفصيلية تهدف لإعاده تأهيل البنية التحتية وعودة الحقل للإنتاج مجددا.

وفي نوفمبر، أعلنت شركة الواحة للنفط إنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة حقل «الظهرة» للإنتاج، والتي تهدف إلى تأهيل البنية التحتية للحقل وتوفير ظروف مناسبة لتذليل العراقيل أمام أعمال الإصلاح والتأهيل في الحقل.

أعمال تجهيز سكن مستخدمي شركة الواحة في حقل الظهرة، 4 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
أعمال تجهيز سكن مستخدمي شركة الواحة في حقل الظهرة، 4 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
أعمال تجهيز سكن مستخدمي شركة الواحة في حقل الظهرة، 4 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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