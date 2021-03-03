صنع الله يناقش إدخال الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتدفئة المركزية في جادو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 09:59 صباحا
من اجتماع صنع الله مع عميد بلدية جادو، 3 مارس 2021. (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع عميد بلدية جادو عمرو طابونة، إدخال الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتدفئة المركزية في المناطق الجبلية الباردة بالبلدية.

ونبهت بلدية جادو في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى المردود الاقتصادي الكبير للمشروع، من حيث «توفيره لمبالغ ضخمة يتم صرفها على المحروقات، إضافة إلى توفيره الطاقة الكهربائية التي تستخدم في التدفئة».

- مؤسسة النفط توقع عقد تنفيذ خزانات تجميع مياه بجادو والرجبان

وتناول الاجتماع، الذي حضره الخبير النفطي المهندس صالح موسى كعبر، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المختار عبدالدائم، مقترح ومطالبة عميد بلدية جادو بتفعيل وتشغيل بئر السدرة الغازي المغلقة بمنطقة الجفارة الواقعة بالحدود البلدية لبلدية جادو، وتوسيع الاستكشافات النفطية بالمنطقة.

وقال صنع الله إن المقترح أُحيل إلى الدراسة الفعلية للوصول إلي أقصى درجات الجدوى الاقتصادية للتشغيل، وعبر عن أمله في «استغلاله في القريب العاجل، لما له من مردود اقتصادي كبير برفع مستوى إنتاج الغاز للدولة، وفتح آفاق التنمية المستدامة والتنمية المكانية بالبلدية».

وتطرق الاجتماع إلى المساعدات التي يمكن أن تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط عبر إدارة التنمية المستدامة لبلدية جادو، خاصة في مجالي الصحة ومكافحة وباء «كورونا المستجد»، والمساهمة في تشغيل المصانع المتوقفة بالبلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان
دولى
الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته