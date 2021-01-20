مؤسسة النفط توقع عقد تنفيذ خزانات تجميع مياه بجادو والرجبان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 10:13 صباحا
توقيع عقد إنشاء خزانات تجميع مياه بكل من بلديتي جادو والرجبان, 20 يناير 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء، عقد إنشاء خزانات تجميع مياه بكل من بلديتي جادو والرجبان.

جاء التوقيع الذي تم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس (قاعة الانتصار)، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، وذلك بعد التدخل العاجل من المؤسسة لحل مشكلة معاناة الأهالي، بتلك المناطق من نقص المياه وصعوبة الحصول عليها منذ عدة سنوات، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن التوقيع يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول الإسبانية، ومن خلال التنسيق مع اللجان التي تم تشكيلها بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وبحسب البيان، سيتم إنشاء خزان مياه تجميع بسعة 1000 متر مكعب بحقل آبار المتلّوي بجادو، بالإضافة إلى إنشاء خزاني مياه تجميع بسعة 250 مترا مكعبا لكل منهما لتغذيتها من حقل آبار كرتوم ببلدية الرجبان.

من جانبه أكد صنع الله أن ما تقوم به المؤسسة من مشاريع للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالمناطق المجاورة لعملياتها بمختلف ربوع ليبيا، رسالة وطنية للتأكيد بأن «هذه المؤسسة العريقة هي مؤسسة كل الليبيين.. وهي الحارس الأمين لثروات البلاد وستظل إن شاء الله تعالى»، مضيفا أن المؤسسة لن تدّخر أي جهد لأجل تقديم الدعم لجميع المناطق المتاخمة لعملياتها على كامل التراب الليبي.

حضر مراسم التوقيع، المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا، سيميوني سيمنا، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، وعميد بلدية جادو، عمرو طابونة، وعميد بلدية الرجبان، عثمان امحمد.

المهندس مصنع صنع الله, (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
لاجئون سوريون في الأردن بعد تلقيهم اللقاح المضاد لـ«كورونا»: «هدية من السماء»
عربى
«الصحة العالمية»: العالم يواجه إخفاقا أخلاقيا «كارثيا» بشأن لقاحات كورونا
دولى
أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.