«الأرصاد»: طقس غائم على معظم المناطق.. واحتمال سقوط أمطار على سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 12:08 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء غائمة على معظم مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة، وتكون قليلة الغيوم إلى صافية ومشمسة، غدًا، على أغلب مناطق ليبيا.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 14 و20 درجة مئوية على معظم مناطق الشمال، بينما تتراوح على مناطق الجنوب بين 20 و25 درجة مئوية. فيما تكون سرعة الرياح معتدلة على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، الجمعة، على سرت وبعض مناطق الخليج.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
الطقس: غائم إلى قليل الغيوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على سرت، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
الطقس: قليل الغيوم تتكاثر اليوم على بعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق في الليل والصباح الباكر.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 15 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
الطقس: صافي إلى قليل الغيوم بينما يكون غائم هذا اليوم على مناطق الجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: مشمس
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب
رياضة محلية
واشنطن: تقرير الاستخبارات الأميركية المرتقب حول مقتل خاشقجي «مهم» لتحديد ...
عربى
دعوات أوروبية بالإبقاء على القيود المشددة في مواجهة النسخ المتحورة من كورونا
دولى
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لدبيبة بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
دبيبة: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي
ليبيا
الشلماني: رفع الحظر عن ملاعبنا خطوة لإعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا.. ...
رياضة محلية
عشبة القراص لعلاج تساقط الشعر
أناقة وجمال
150 عاما على كتاب «نشأة الإنسان»
علوم وتكنولوجيا
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق للتخلص من التوتر الصباحي