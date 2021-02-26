«الأرصاد»: طقس غائم على معظم المناطق.. واحتمال سقوط أمطار على سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء غائمة على معظم مناطق شمال ليبيا، اليوم الجمعة، وتكون قليلة الغيوم إلى صافية ومشمسة، غدًا، على أغلب مناطق ليبيا.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 14 و20 درجة مئوية على معظم مناطق الشمال، بينما تتراوح على مناطق الجنوب بين 20 و25 درجة مئوية. فيما تكون سرعة الرياح معتدلة على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، الجمعة، على سرت وبعض مناطق الخليج.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: غائم إلى قليل الغيوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على سرت، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

الطقس: قليل الغيوم تتكاثر اليوم على بعض مناطق الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق في الليل والصباح الباكر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 15 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

الطقس: صافي إلى قليل الغيوم بينما يكون غائم هذا اليوم على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.