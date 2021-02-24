«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 24 فبراير 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 11:09 صباحا
مقر شركة الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، طرح الأحمال من ثلاث ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية.

وحسب النشرة اليومية الخاصة بطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة «فيسبوك»، فمن المقرر طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي ثلاث ساعات ونصف، وفي الجناح الشرقي ثلاث ساعات.

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وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ساعات طرح الأحمال، بعد تراجع كبير مطلع فبراير. وأرجعت الشركة انقطاعات التيار المتكررة إلى حالات السرقة التي تتعرض لها معداتها في عدة أماكن، مطالبة أجهزة الأمن بمواجهة تلك الظاهرة.

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